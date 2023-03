Ubriaco vola fuori strada con la Vespa: denunciato 

Ubriaco alla guida della sua Vespa, è volato fuori strada sulla provinciale 15, finendo in ospedale e beccandosi anche una denuncia per guida in stato di ebbrezza. Protagonista della disavventura, conclusasi per fortuna senza gravi conseguenze, un artigiano 52enne. I militari erano impegnati nella zona per un normale servizio di prevenzione col controllo di decine di automobilisti. Il blitz coordinato dal tenente Ignazio Cabras, ha interessato la città e il litorale sino a Flumini e i territori di Maracalagonis, Selargius e Sinnai. Proprio durante il servizio i carabinieri sono stati chiamati dalla centrale operativa della Compagnia che li ha dirottati sul luogo dell’incidente. L’uomo, dopo le cure, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza.

L’incidente è avvenuto lungo la provinciale 15: l'uomo avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada. Immediati i soccorsi lanciati da automobilisti di passaggio. L’arrivo quindi di una unità medicalizzata del 118 che ha trasferito il vespista al Policlinico di Monserrato. Nella caduta, l’uomo ha riportato solo ferite superficiali. I carabinieri durante i rilievi di legge hanno constatato che l'artigiano ha fatto tutto da solo, senza sfiorare altri mezzi.

Sottoposto a esami tossicologici è risultato positivo all'alcoltest, evidenziando un tasso alcolemico di 1,18 grammi per litro, più del doppio insomma di quanto ammesso. Gli è stata ritiratala patente e il motociclo è stato posto in fermo amministrativo.

