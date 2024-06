Ubriaco va a casa della ex e aggredisce lei, la figlia e una vicina: arrestato 

Un uomo di 47 anni è stato arrestato e mandato ai domiciliari con l’accusa di rapina e violazione di domicilio.

L’aggressione

Nella tarda serata di giovedì, ubriaco e in evidente stato di alterazione psicofisica, si è presentato nell’appartamento della sua ex compagna, una donna di 49 anni, e dopo aver aggredito lei e sua figlia di 27 anni, ha fatto altrettanto con una vicina intervenuta in loro soccorso. Durante la colluttazione con quest'ultima, l'uomo le ha rubato il cellulare. Le tre donne sono comunque riuscite ad avvertire i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Cagliari, che, intervenuti sul posto, sono riusciti a bloccare l'uomo mentre tentava di fuggire a piedi. Perquisito, è stato trovato in possesso di arnesi da scasso, oltreché del cellulare rubato, che è stato restituito alla donna alla quale l’aveva sottratto. Il 47enne è stato arrestato e sottoposto ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.

Casi in aumento

Si tratta dell’ennesimo episodio del genere in città dall’inizio dell’anno. Nei giorni scorsi un 51enne era stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, violenza privata, lesioni personali e minacce aggravate nei confronti della sua ex moglie.

