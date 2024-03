Ubriaco travolge le auto al semaforo 

Ubriaco al volante della sua Audi ha travolto tre auto ferme al semaforo sulla 554 all’altezza di Monserrato, causando tre feriti di cui uno in condizioni serie. Poi è scappato ma è stato rintracciato dopo qualche ora e denunciato dai carabinieri.

Al volante ubriaco

Nei guai è finito un 25enne cagliaritano, ora accusato di omissione di soccorso e guida in stato di ebbrezza: sottoposto all’etilometro è risultato infatti che aveva bevuto oltre quattro volte il limite massimo consentito. Uno dei feriti nella paurosa carambola, un 28enne di Quartucciu, è stato invece trasportato in ospedale in codice rosso. Al pronto soccorso le sue condizioni sono risultate meno gravi di quanto si temeva. Ora è fuori pericolo anche se i medici hanno disposto il ricovero per le cure del caso. Ha riportato ferite in diverse parti del corpo. In ospedale sono arrivati in codice giallo anche altri due giovani che hanno riportato solo ferite superficiali e contusioni.

Lo scontro

L’incidente è avvenuto attorno alle due della notte tra venerdì e ieri: il 25enne alla guida dell’Audi, cui cui viaggiavano altri due giovani, avrebbe perso il controllo finendo contro una Fiat 500 (che nell’impatto si è ribaltata), una Focus e una Panda che erano ferme al semaforo. L’Audi nonostante i danni è riuscita ad allontanarsi. Spaventosa la scena che si è presentata ai primi soccorritori: immediato l’allarme con l'arrivo di diverse ambulanze del 118, dei Vigili del fuoco e dei carabinieri della Stazione di Monserrato. I militari si sono subito messi sulle tracce dell’auto pirata che sono riusciti a rintracciare anche grazie agli impianti di videosorveglianza e ad alcuni testimoni: sottoposto all'etilometro, il cagliaritano di 25 anni è stato trovato con un tasso alcolico di oltre quattro volte il limite massimo consentito. Per il giovane che secondo le ricostruzioni dei militari ha causato la carambola, sono scattate le denunce per omissione di soccorso e per guida in stato di ebbrezza.

I tre feriti sono stati invece accompagnati dalle ambulanze del 118 al Policlinico e al Brotzu: nessuno di loro è in pericolo di vita.

