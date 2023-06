Ubriaco sullo scooter perde l’equilibrio: denunciato  

I carabinieri lo hanno notato sbandare alla guida del suo scooter, fermandosi e perdendo l’equilibrio. Così lo hanno fermato per un controllo, nel largo Carlo Felice, scoprendo il motivo: aveva bevuto e la prova all’etilometro ha confermato che l’uomo, un 51enne di Pula ma domiciliato a Sant’Avendrace, aveva un tasso di alcol nel sangue tre volte oltre i limiti di legge. I militari gli hanno ritirato la patente e lo scooter è stato sequestrato.

Un fenomeno purtroppo sempre più frequente dai rischi elevatissimi: perché chi si mette alla guida ubriaco può rappresentare un pericolo per gli altri, provocando incidenti. Questa volta i militari del nucleo radiomobile della compagnia hanno potuto intercettare il 51enne in piena notte, tra giovedì e ieri, perché non riusciva a tenersi in equilibrio sul suo motociclo Suzuki Burgman. Aveva bevuto ed è scatta la denuncia per guida in stato di ebbrezza.

I posti di blocco in città sono sempre più numerosi per cercare di contrastare il pericoloso comportamento di troppi conducenti di auto e scooter. E le denunce sono diverse, così come quelle – in aumento – per l’utilizzo di mezzi non assicurati o non revisionati. (m. v.)

