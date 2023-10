Ubriaco senza patente si schianta in moto davanti alla Polizia 

Ha scelto il posto giusto per perdere il controllo della sua motocicletta un uomo di 40 anni, olbiese, soccorso dal 118 intorno alle 23 di sabato. Il motociclista si è schiantato contro un furgone davanti all’ingresso del comando della Polizia locale di Olbia. Agli agenti è stato sufficiente percorrere poche decine di metri per iniziare l’intervento, il cui esito è stato un verbale piuttosto articolato. La persona soccorsa dal 118, caduta rovinosamente dalla sua moto, è risultata positiva all’alcol test. Un tasso abbastanza alto rispetto ai limiti indicati dalla legge. E così è arrivata la prima contestazione. L’uomo appariva infastidito e scocciato, non gradiva le attenzioni del personale del 118 e degli agenti della Polizia locale, e subito si è capita la ragione dell’atteggiamento del ferito. Infatti l’uomo non aveva la patente, gli è stata sospesa a luglio per una serie di infrazioni del Codice della strada. Non basta, la motocicletta è risultata priva di copertura assicurativa. Quindi il protagonista dell’incidente di sabato sera è risultato anche destinatario di diversi provvedimenti della Prefettura di Sassari. L’uscita del fine settimana si è risolta per l’uomo in una denuncia per guida in stato di ebbrezza e in una lunga serie di contestazioni amministrative, tra le quali quella di non avere ottemperato all’ordine del Prefetto. Per finire, il personale della Polizia locale di Olbia, coordinato dal comandante Giovanni Mannoni, gli ha sequestrato la moto.

