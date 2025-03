Ubriaco, senza patente né assicurazione  

È lunga la lista di violazioni commesse da un nigeriano fermato dalla polizia locale di Quartucciu.

In via Nazionale gli agenti, coordinati nelle loro attività dal comandante Fabio Carboni, hanno notato una Ford Focus che procedeva in modo anomalo. Così hanno deciso di fermarla. Nell’abitacolo c’erano alcune bottiglie di alcolici e superalcolici. Dall’identificazione dell’automobilista è risultato che avesse vari precedenti di polizia. Mentre il test con l’etilometro ha rivelato un tasso alcolico nel sangue cinque volte superiore al limite di legge.

Non aveva, invece, la patente: mai conseguita. Mancava qualcosa anche all’auto: l’assicurazione. Un’omissione che aveva portato al sequestro del veicolo nel 2024. Ora è scattata la confisca. Il guidatore invece dovrà rispondere a un lungo elenco di denunce.

