Ubriaco investe un ex vigile urbano 

Stava attraversando sulle strisce pedonali, a pochi passi da quello che per anni è stato il suo comando, quando un’auto lo ha travolto. L’incidente ieri sera attorno alle 17, davanti alla Stazione, all’incrocio tra viale Sardegna e via La Marmora. Pierpaolo Conti, ex vigile urbano di Nuoro in pensione, è stato investito mentre attraversava sulle strisce pedonali.

La vittima è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata d’urgenza in pronto soccorso del San Francesco. Le sue condizioni non sarebbero comunque gravi. Fortunatamente l’impatto è avvenuto a velocità moderata e cadendo l’uomo non ha sbattuto la testa, si sospetta qualche frattura agli arti inferiori, ma sino a sera erano in corso accertamenti medici.

A travolgerlo è stata una Ford Fiesta condotta da un uomo di 54 anni originario di Oliena, che, sottoposto all’alcoltest, è risultato positivo con un tasso di 1,56 grammi per litro, oltre tre volte il limite consentito. Sul posto sono intervenute due ambulanze, anche l’autista della Fiesta ha richiesto l’intervento dei sanitari.

Sul posto sono intervenute due ambulanze e una pattuglia della Polizia locale, che ha effettuato i rilievi e avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. L’area dell’incrocio è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire i soccorsi e i rilievi di rito.

Soltanto la settimana scorsa una studentessa di 15 anni era stata travolta sulle strisce mentre si recava a scuola in viale Trieste da un’auto condotta da una 25 enne.

