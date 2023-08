Ubriaco, insulta gli automobilisti Fermato dopo un’ora dai poliziotti 

Quasi un’ora ad alta tensione ieri mattina in via Cadello: un uomo, completamente ubriaco, ha creato parecchi problemi vagando tra le auto che sfrecciavano nella strada trafficata e insultando chi passava da quelle parti. Sono dovuti intervenire gli agenti della squadra volante della Polizia e i carabinieri del nucleo radiomobile per riportare la calma. Ma non è stato facile e ci è voluto del tempo: alla fine è stato impugnato il taser, puntato sull’uomo – un 35enne sudamericano – che si è arreso. Accompagnato negli uffici della Questura è stato denunciato dopo essere stato trattenuto fino a quando si è ripreso dal troppo alcol che aveva in corpo.

Alla scena hanno assistito in tanti perché l’uomo, in stato confusionale, urlava e inveiva contro le auto che transitavano in via Cadello. Una lunga scia di insulti proseguita quando sono arrivate tre pattuglie delle forze dell’ordine. Agenti e carabinieri hanno gestito la situazione con professionalità, evitando pericoli per chi si trovava da quelle parti. Hanno cercato di parlare con il sudamericano, provando a tranquillizzarlo. Non è stato facile e la trattativa è proseguita per parecchio tempo. E l’uomo ha minacciato e insultato anche poliziotti e militari.

Quando la situazione ha rischiato di degenerare, un agente e un carabinieri hanno impugnato la pistola elettrica, puntandola sull’uomo: a quel punto è stato immobilizzato e fatto salire su un’auto di servizio e portato in Questura. Ci è voluto ancora un po’ prima di poterlo identificare e denunciare per resistenza a pubblico ufficiale. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA