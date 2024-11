Ubriaco in bicicletta? Assolto 

Era uscito da un locale di Posada, e mentre tornava a casa con la sua bicicletta, era rovinato a terra facendosi male a un ginocchio. Secondo lui, che ha sempre detto di non aver inforcato la bici ma che la conduceva a piedi, era inciampato in una buca. Per questo aveva preso il telefonino e chiamato i carabinieri, magari sperando anche in un risarcimento comunale. Ma Mario Pittalis, di Posada, non solo non ha avuto il risarcimento sperato ma era finito anche nei guai: una volta arrivati sul posto i militari avevano notato l’alito vinoso e chiesto di sottoporsi all’alcoltest, perché anche condurre una bicicletta in stato di alterazione non è consentito. L’uomo si era rifiutato ed era scattata la denuncia. Ieri è arrivata la sentenza di assoluzione per lieve entità, anche se il suo legale Angelo Battista Marras aveva sollecitato al giudice Filippo Orani un’assoluzione nel merito.

RIPRODUZIONE RISERVATA