Ubriaco fugge in moto, inseguito per chilometri dalla Polizia locale 

Guidava ubriaco, con la particolarità che il mezzo non era un’auto, bensì una moto. Senza targhe, peraltro, e mancavano anche le targhette identificative del telaio. Non aveva nemmeno i documenti di identità e di circolazione della moto, della quale non è stato in grado di giustificare il possesso di quel mezzo che nemmeno era omologato per la circolazione su strada. A completare il quadro, la mancanza dell’assicurazione e la guida senza indossare il casco.

Venerdì sera, nel lungomare del Poetto, una pattuglia di motociclisti della Polizia locale si è trovata prima a fare un lungo e concitato inseguimento in direzione di Quartu. Sono riusciti a bloccare la moto dopo qualche chilometro, ma il conducente quartese di 28 anni ha tentato anche la fuga a piedi. A quel punto, è stato bloccato e denunciato.

Dopo l’alcoltest (positivo) e il fotosegnalamento in Questura, il motociclista è stato condotto al Comando della Polizia locale, dove sono stati formalizzati i documenti relativi al suo caso. Successivamente è stato condotto presso la Caserma del comando di polizia locale di via Crespellani per le attività di rito e la compilazione degli atti. Oltre che le contestazioni di carattere penale, ci sono le contravvenzioni per le numerose norme infrante del Codice della strada.

