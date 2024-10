Ubriaco: frontale sulla Google Car Poi urina davanti ai carabinieri 

Aviano. Quando gli hanno misurato il tasso di alcol nel sangue, il livello era tre volte superiore al consentito. Ma il fatto di aver alzato il gomito non gli ha impedito di mettersi alla guida della sua Honda Civic, attrezzata per fare le riprese per Google Street View (anche se in quel momento, di domenica, non era al lavoro).

Però evidentemente l’uomo, un 38enne di Fontanafredda, non era in condizioni adatte per condurre un veicolo: vicino ad Aviano (Pordenone) si è scontrato frontalmente con una Fiat Uno, il cui guidatore è rimasto ferito, e poi, quando sono arrivati i carabinieri, non si è messo problemi a urinare davanti a loro. All’incauto è stata sospesa la patente ed è stato denunciato per atti contrari alla pubblica decenza.

