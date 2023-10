Ubriaco da record sorpreso alla guida 

Stordimento, aggressività, stato depressivo, apatia, letargia. Sono le condizioni in cui – secondi i parametri ministeriali – si trova una persona che ha un tasso alcolemico pari a 2,64 grammi per litro, come l’impiegato trentacinquenne che è stato fermato alle 4,30 della notte tra domenica e lunedì in via Lungosaline.

Ai carabinieri della sezione radiomobile l’uomo, che guidava una fiammante Jeep Avenger di proprietà dell’azienda per cui lavora, ha dato subito l’impressione di essere poco lucido. Per questo è stato sottoposto al test dell’etilometro che a un primo controllo ha dato un risultato di 2,28 e a un secondo di 2,64.

Per questo è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica per guida in stato di ebbrezza alcolica e gli è stata ritirata la patente. Non gli è stata sequestrata l’auto solo perché non è di sua proprietà ma l’ha dovuta parcheggiare ed tornato a casa col passaggio di un amico. Per lui, tuttavia, i guai non sono finiti: non solo, come prevede la legge, la patente gli sarà ritirata per almeno un anno (massimo due) e dovrà pagare una multa da 1.000 a 6.000 euro ma ma rischia una condanna da 6 mesi a un anno.

Ennesima sanzione

È l’ennesima sanzione comminata durante il fine settimana nei tanti posti di blocco allestiti dalle forze dell’ordine e non sembra che gli ultimi incidenti stradali abbiano indotto gli automobilisti più indisciplinati ad assumere comportamenti più prudenti.

Ma quanto si deve aver bevuto per raggiungere questo tasso alcolemico? La risposta è difficile perché la capacità di reggere l’alcol o di metabolizzarlo è estremamente variabile: dipende al genere, varia da organismo a organismo, dal peso corporeo, se si è a stomaco pieno o vuoto, da eventuali patologie. Ad esempio, sulla base delle indicazioni del ministero della Salute un uomo in salute a stomaco vuoto dovrebbe bere non più di una birra o di un calice di vino, mentre a stomaco pieno potrebbe raddoppiare le dosi. Per le donne, invece, meglio restare su 1 o 2 birre (rispettivamente a stomaco vuoto e pieno) o a 1/2 o 1 calice di vino.

Nell’ultimo fine settimana, durante Sharper Night, la notte dei ricercatori che si è svolta ai Giardini pubblici, ci sono state numerose dimostrazioni – attraverso dei particolari occhiali messi a punto dagli esperti dell’università - degli effetti dell’alcol sulla capacità di guida. Chi l’ha fatto ha capito quanto si rischia.

