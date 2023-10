Ubriaco contromano si scontra con un Tir sulla Nuoro-Siniscola 

Tre persone sono rimaste ferite in due distinti incidenti all’alba di ieri vicino a Siniscola. in entrambi i casi si sono sfiorate le tragedie, anche se a rischiare molto di più è stato un automobilista che si è immesso sulla 131 dcn nella corsia contromano. L’uomo, un trentottenne originario di Oliena ma residente a Sassari, al volante di una potente Mercedes, in viaggio in direzione di Nuoro, si è andato a scontrarsi contro un autoarticolato che procedeva in direzione di Olbia. L’incidente si è verificato al chilometro 86 intorno alle 5,30, sul posto sono giunti gli agenti di una volante della Polstrada di Orosei insieme ai vigili del fuoco e al 118. Il conducente dell’auto, risultato positivo all’alcoltest, fortunatamente se l’è cavata con qualche contusione di lieve entità, anche se per precauzione è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale San Francesco di Nuoro, per essere sottoposto ad ulteriori accertamenti. Nei suoi confronti è scattato il ritiro della patente mentre è rimasto Illeso l’autista del Tir.

Ribaltata

Un’ora dopo, tre giovani di Nuoro che viaggiavano a bordo di una Fiat Punto sono usciti di strada mentre stavano percorrendo la strada provinciale 12 che collega la zona industriale di Murtas Artas all’abitato di Siniscola. L’utilitaria è finita in un campo dopo essersi capovolta più volte.

Sul posto insieme ad una pattuglia di carabinieri della compagnia locale, è intervenuta l’ambulanza del 118. Nell’urto, l’autista è stato sbalzato fuori dall’abitacolo finendo per essere travolto dalla stessa auto. Anche uno dei due passeggeri è rimasto incastrato nell’abitacolo e per poter liberare entrambi i feriti è dovuta intervenire la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Siniscola, che è situato a pochissima distanza dal luogo dell’incidente. Portati in ospedale a Nuoro i due (il terzo è rimasto illeso) hanno riportato lesioni gravi, anche se fortunatamente non corrono pericolo di vita.