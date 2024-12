Ubriaco alla guida: denuncia e sanzioni 

Ha perso il controllo dell’auto in viale Trieste: dopo aver sbattuto, la vettura si è fermata senza per fortuna coinvolgere altri mezzi o persone. L’incidente avvenuto ieri all’alba ha avuto conseguenze, non fisiche, per il conducente: era sotto l’effetto dell’alcol e l’auto non era assicurata, né revisionata. Per questo gli agenti del nucleo di pronto intervento e della sezione infortunistica hanno denunciato un 43enne, ritirandogli la patente e sottoponendo il veicolo a sequestro amministrativo.

Dagli accertamenti svolti, l’uomo aveva un tasso di alcol di tre volte superiore a quanto previsto dalla legge. Con le nuove norme sul codice della strada, entrate in vigore sabato, rischia un’ammenda tra i 1.500 e 6.000 euro (incrementata da un terzo alla metà perché il fatto è avvenuto prima delle 7) e l'arresto da sei mesi a un anno. Sospensione della patente da uno a due anni (raddoppiata per aver causato un incidente). (m. v.)

