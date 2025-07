Ubriaco al volante scappa e poi si schianta 

Ubriaco al volante, ha tentato di seminare i carabinieri finendo la propria fuga contro un albero. Nei guai è finito un 30enne di Sinnai, denunciato a piede libero dopo il movimentato episodio.

Tutto è accaduto attorno all’una della notte di mercoledì a Selargius, all’incrocio con la 554, quando una pattuglia di carabinieri del Nucleo radiomobile di Quartu ha notato un’auto procedere pericolosamente a zig zag. Temendo di essere controllato, il conducente ha accelerato bruscamente.

Ne è nato un inseguimento a tutta velocità che è terminato quando il 30enne ha perso il controllo dell’auto schiantandosi contro un albero in via Newton a Cagliari. Nonostante il violento impatto, l’automobilista ha aperto la portiera cercando di scappare a piedi, subito raggiunto dai militari che lo hanno bloccato. Uno dei carabinieri ha riportato anche una lesione a un dito della mano sinistra, rendendo necessario il ricorso a cure mediche.

Sottoposto all’alcoltest, il conducente, un trentenne di Sinnai, è risultato positivo con un tasso alcolemico pari a 1,31 g/l, più del doppio del limite consentito. I militari hanno proceduto al ritiro immediato della patente di guida e al sequestro dell’auto, risultata priva di copertura assicurativa, disponendone l’affidamento a un deposito autorizzato in vista della confisca.

L’episodio si inserisce nel quadro dei consueti servizi di prevenzione e contrasto alla guida sotto l’effetto di alcol o droghe, che l’Arma dei Carabinieri attua quotidianamente a tutela della sicurezza stradale e dell’incolumità pubblica.

