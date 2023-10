Ubriaco al volante: revocata la patente appena conquistata 

Tolleranza zero contro chi guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione mentale in seguito all’assunzione di stupefacenti. L’ha dichiarata la Polizia stradale della provincia di Cagliari, che durante lo scorso fine settimana è stata impegnata in un servizio coordinato che aveva proprio l’obiettivo di contrastare il fenomeno della guida quando ci si trova in condizione psicofisiche incompatibili con la capacità di farlo. A questo servizio degli agenti in divisa ha partecipato anche il personale medico della polizia di Stato.

Tra le varie sanzioni che sono state comminate nel weekend, è decisamente singolare la situazione per la quale è stata revocata la patente di guida a un diciannovenne. Il giovane è stato trovato in stato di ebbrezza, e questo è accaduto pochi giorni dopo che aveva conseguito la patente: conquistata e persa in meno di una settimana.

C’è poi la vicenda di un quarantenne che, in pieno centro a Cagliari, è stato fermato a un posto di controllo ed è risultato positivo all’uso di cocaina.

Solo nell’ultima settimana, la Polizia stradale del Compartimento di Cagliari ha impiegato 54 pattuglie sulle principali arterie stradali, che hanno portato al controllo di 196 veicoli e 246 persone. Sono state accertate 141 violazioni al Codice della strada, tra cui 90 per eccesso velocità, 10 per mancata copertura assicurativa e 13 per mancato utilizzo dei sistemi di ritenuta, per un totale di 406 punti decurtati e 15 patenti ritirate. Inoltre sono stati sequestrati sette veicoli e applicati due fermi amministrativi.

RIPRODUZIONE RISERVATA