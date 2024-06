Ubriaco al volante provoca un incidente: denunciato 

Coinvolti in un incidente stradale a Sestu, un operaio di Assemini di 70 anni e una donna di Sarroch di 64 sono finiti all’ospedale. Sottoposto all’alcoltest, è risultato positivo con un valore di 1,26. Il giovane, che ha 26 anni, è stato denunciato in stato di libertà con l’accusa di guida in stato di ebrezza e lesioni stradali.

L’incidente si è verificato nella zona di San Gemiliano: uno scontro fra la Nissan del denunciato e una Ford Fiesta provocato, pare da un’invasione di corsia. Immediato l’arrivo delle ambulanze e di una pattuglia di carabinieri, mobilitati da altri automobilisti di passaggio.

Gli occupanti del mezzo, Raffaele Mameli e Maria Puzzoni, rimasti feriti, sono stati accompagnati in ospedale, al Policlinico di Monserrato e al Brotzu, con codice giallo e rosso. Uno di loro è stato sottoposto anche all’alcoltest: il risultato di 1,26 è oltre il doppio dello 0,50 che costituisce il limite massimo per poter condurre un mezzo. Per questo motivo il giovane è stato denunciato e i carabinieri gli hanno sequestrato la patente di guida.

Gli occupanti della Ford Fiesta hanno riportato ferite non gravi: alla donna sono stati assegnati trenta giorni di cure. I rilievi di legge sono stati effettuati dai carabinieri della stazione di Sestu, coordinati dal luogotenente Riccardo Pirali. Non sono mancati disagi al traffico, che ha ripreso a scorrere soltanto dopo la rimozione dei mezzi.

