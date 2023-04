Ubriaco aggredisce due giovani, bloccato dalla Polizia 

Aveva bevuto qualche bicchiere di troppo e l’alcol l’ha reso violento. Così ieri sera, in piazza Costituzione, un africano, in preda ai fumi dell’alcol, si è scagliato senza alcun motivo contro un giovane cagliaritano colpendolo violentemente sul viso con un pugno. A difendere la vittima dell’aggressione è stato un amico, ma anche per lui le cose sono andate male. In un attimo in piazza, ancora molto frequentata, è cresciuta la tensione. La paura è che l’aggressore potesse ancora tornare alla carica.

Davanti all’Antico Caffè sono così arrivate le Volanti della Polizia che hanno bloccato lo straniero e un’ambulanza del 118. L’uomo è stato fatto salire in una delle auto e accompagnato negli uffici della Polizia di Stato in viale Buoncammino per i primi accertamenti. Non facili per via del suo stato. In serata è stato poi trasferito in Questura, dove è stato sentito ancora una volta dagli agenti della Squadra Volante. La sua posizione dipende molto dalla querela che la vittima dell’aggressione potrebbe sporgere nei suoi confronti. A tarda sera, però, i due ragazzi colpiti dallo straniero non avevano ancora presentato una denuncia. (a. pi.)

