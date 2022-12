Ubriachi o distratti al timone 

Ubriachi ai comandi di motoscafi o yacht, troppo veloci, distratti e qualche volta anche del tutto inadeguati per la navigazione. È il campionario, con pochi precedenti, dell’anno nero dei diportisti in Gallura, un 2022 da non dimenticare per evitare incidenti e vere e proprie tragedie. Le capitanerie di porto del Nord Est, coordinate dalla Direzione marittima di Olbia, si sono occupate, purtroppo, di due naufragi con tre persone decedute (Dean Kronsbein, morto il 31 luglio nel golfo del Pevero, Giacomo Bot e Tommy Di Chello, vittime di un incidente il 7 dicembre scorso nel mare dell’Isola delle Bisce). In uno scontro il 30 maggio aveva perso la vita Alberto Filosi. Un altro gravissimo incidente, avvenuto sempre il 7 dicembre, ha coinvolto un ragazzino di 16 anni per il quale è stato necessario un intervento nel reparto di Neurochirurgia dell’ospedale di Sassari. E questi sono i casi più gravi, ma la Guardia Costiera nel 2022 ha indirizzato alla Procura della Repubblica di Tempio decine di notizie di reato per condotte sconsiderate in mare.

Costa Smeralda in tilt

Considerando esclusivamente gli incidenti di una certa gravità, si contano almeno una ventina di denunce partite solo dall’Ufficio marittimo di Porto Cervo. Ed è proprio la Costa Smeralda una delle località che più da da fare alle Capitanerie di Porto. E non solo per l’incremento da record delle presenze di imbarcazioni di ogni tipo. I dati trasmessi ai pm di Tempio dicono che in molti mancano le sufficienti attenzione e competenza per affrontare un mare che è tanto bello, quanto, almeno in alcuni tratti, pericoloso. Le indagini della Guardia Costiera tracciano dei segni sulle mappe che indicano chiaramente i siti più a rischio. Guarda caso, tutti sulle direttrici da Porto Cervo e Porto Rotondo verso l'Arcipelago di La Maddalena. I numeri parlano chiaramente. Nei mesi estivi dell’anno che sta finendo sono stati rilevati almeno tre incidenti di una certa gravità nel tratto di mare della secca delle Galere. Nessuna conseguenza per le persone, ma danni ingenti per le imbarcazioni. Altro settore pericoloso è quello delle isolette di Li Nibani, in prossimità del golfo del Pevero. Il 31 luglio lo yacht “Amore” per ragioni che devono essere anche accertate, finisce sugli scogli e muore il manager Dean Kronsbein. Poco prima di Ferragosto una famiglia di russi, con villa a Porto Rotondo, di rientro da Baia Sardinia, finisce contro una isoletta a bordo di un motoscafo Magnum da 80 piedi. Il 21 agosto, sempre a Li Nibani, un Overmarine Mangusta 72 noleggiato si schianta sulla scogliera. Spesso gli incidenti sono avvenuti in orari di traffico ridotto.

Il giro di vite

Chi non ha nessuna intenzione di dimenticare l’estate 2022 è il direttore marittimo di Olbia, Giorgio Castronuovo. La prossima stagione estiva, i diportisti troveranno controlli ancora più serrati. E sono allo studio misure che potrebbero riguardare le zone più pericolose.