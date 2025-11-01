VaiOnline
Capoterra.
02 novembre 2025 alle 00:17

Ubriachi molesti cacciati dal bar 

Un pomeriggio di straordinaria follia alcolica. Due uomini, visibilmente alterati per i bicchieri bevuti di troppo, hanno cominciato a disturbare e minacciare gli avventori e i dipendenti di un bar della Residenza del Sole a Capoterra. Le commesse hanno dato l’allarme, sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Municipale ed è stata necessaria la chiusura anticipata del locale.

«Quando i miei collaboratori ed io abbiamo capito che i due tipi erano in evidente stato di ebbrezza alcolica – racconta il titolare del bar, Alessio Scarfi – e che il loro comportamento molesto stava proseguendo, abbiamo deciso di non servire loro più da bere. I due individui hanno quindi lasciato il bar ma poi sono rientrati con una bottiglia di superalcolico acquistata in un market vicino e hanno ripreso a bere nel locale, nonostante il divieto e i richiami del personale».

A questo punto la situazione è degenerata. Quando sono stati invitati a lasciar il bar, i due, sempre più ubriachi, hanno reagito con urla, atteggiamenti aggressivi e minacce.

Sul posto è arrivata una pattuglia della Polizia Municipale, che ha constatato il comportamento aggressivo dei due individui e sequestrato un coltello trovato in possesso di uno dei due uomini.

Gli agenti non hanno potuto procedere con l’allontanamento forzato, non avendo la facoltà di intervenire fisicamente su soggetti non collaborativi in tale contesto.
Persistendo le minacce e il rifiuto di abbandonare il locale, i gestori hanno deciso di abbassare le serrande circa mezz’ora prima dell’orario di chiusura previsto, visto che nel frattempo tutti gli altri clienti avevano lasciato il bar e per garantire la sicurezza. La procedura è risultata difficoltosa a causa della resistenza opposta da uno degli uomini, che ha tentato di impedire fisicamente la chiusura. Solo grazie all’intervento diretto dei dipendenti è stato possibile mettere in sicurezza l’ingresso, chiudendo le serrande, evitando che la situazione degenerasse ulteriormente, rischiando di arrivare allo scontro fisico pur di evitare ulteriori danni o aggressioni. Le minacce, anche di morte, sono state rivolte sia al personale del bar sia alla Municipale, che sta raccogliendo le testimonianze e che inoltrerà nei prossimi giorni un rapporto in Procura su quanto è successo.

