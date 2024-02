Ubriachi alla guida, record di multe 

Il record è stato registrato durante l’estate: sette patenti ritirate, in una sola notte, tra viale Poetto e via Roma per guida in stato di ebbrezza e relativi conducenti denunciati. Ma il dato finale degli automobilisti segnalati alla Procura perché sorpresi al volante con il tasso alcolemico troppo alto è molto più rilevante: tra Polizia Stradale e Polizia Locale, nel capoluogo e nei centri della Città Metropolitana, hanno denunciato 260 automobilisti (alcuni a seguito di incidenti), con relativo procedimento penale. Un numero che, da solo, basterebbe a comprendere quanto il fenomeno della guida sotto l’effetto di sostanze alteranti sia ancora significativo, con il rischio di riflettersi sull’incidenza dei morti e feriti sulle strade.

I procedimenti paneli

Con la ripresa della normale libertà di movimento e circolazione, dopo l’epidemia da Covid, sono aumentati gli incidenti stradali in tutta l’Isola, così come i procedimenti penali di lesioni o omicidi stradali per guida in stato di ebbrezza, sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, ma anche con il rifiuto a sottoporsi ai relativi accertamenti. Nel 2023 in tutta in Sardegna sono finite davanti al giudice per questo tipo di reati ben 392 persone. «Un dato indubbiamente significativo», ha di recente sentenziato la presidente della Corte d’appello, Gemma Cucca, evidenziando il dato nella sua relazione all’inaugurazione dell’anno giudiziario, «con riflessi inevitabili sulla circolazione stradale e relativa sicurezza». I dati dello scorso anno in merito alle patenti ritirate in città non sono ancora disponibili, ma quelli dell’annata precedente avevano evidenziato tra Città Metropolitana e vecchia Provincia di Cagliari qualcosa come 700 patenti ritirate dopo l’alcoltest. L’Automobil club Italia (Aci), invece, aveva evidenziato come tra capoluogo e provincia, sempre nel 2022, si fossero registrati ben 140 incidenti stradali causati dall’eccesso di alcolici.

Cosa si rischia

L’articolo 186 del Codice della strada, ovvero quello che vieta la guida sotto gli effetti dell’alcol, stabilisce una sanzione 532 a 2.127 e la sospensione della patente da 3 a 6 mesi se l’etilometro segnala una soglia tra lo 0,5 e gli 0,8 grammi per litro. «E qui si ferma la soglia amministrativa», racconta Luca Pala, ex titolare di scuola guida in pensione e ora consulente legale, «con un tasso tra lo 0,8 e l’1,5 sono previste ammende tra 800 a 3.200 euro, la sospensione della patente da 6 mesi ad un anno e l’arresto da 3 mesi ad un anno. Se poi l’etilometro segnala un tasso oltre l’1,5 la multa può arrivare a 6mila euro, la patente può essere sospesa da uno a due anni e si rischia l’arresto da uno a due anni di reclusione». Le cose peggiorano se poi il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale: le sanzioni sono raddoppiate e c’è il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni (salvo che l'auto sia di un estraneo alla violazione). Nei casi di accertamento della guida in stato di ebbrezza nelle ore notturne (tra le 22 e le 7) le sanzioni aumentano da un terzo alla metà.

I neopatentati

Le riforme del Codice della Strada hanno dato anche di recente una stretta per i neopatentati (ovvero quelli che l’hanno conseguita da meno di tre anni o non hanno ancora compiuto i 21 anni). «Nel loro caso devo risultare totalmente negativi all’alcoltest», conclude l’esperto, «il tasso deve essere zero. In caso contrario c’è la multa da 168 euro e si perdono 5 punti della patente anche se si sta sotto lo 0,5 grammi per litro». Solo nelle prossime settimane i dati che saranno inviati al Ministero dell’Interno sulle sanzioni potranno essere più precisi, divisi anche per età e con l’integrazione di quelli provenienti da Carabinieri e altre forze di polizia.

RIPRODUZIONE RISERVATA