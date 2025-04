«Ubriachi al volante, è allarme» 

Otto morti, oltre 250 feriti e più di 1400 patenti ritirate in un anno. I numeri della sicurezza stradale nel Nuorese, presentati durante la Festa della Polizia, raccontano una situazione preoccupante. E per chi viene fermato alla guida in stato di ebbrezza, costi salatissimi e conseguenze che si protraggono per mesi. A fare un quadro della situazione è stato il questore Alfonso Polverino, che ha sottolineato l’aumento del 50 per cento per i ritiri di patente, in gran parte legati alla guida sotto l’effetto dell’alcol. Le strade provinciali, specie nei fine settimana e nei mesi estivi, sono sempre più teatro di incidenti, molti dei quali coinvolgono motociclisti e turisti.

I numeri

I numeri ufficiali forniti dalla Polizia Stradale parlano chiaro: nel corso dell’ultimo anno sono stati rilevati 616 incidenti, di cui 8 mortali e 165 con lesioni. Le 7140 pattuglie impiegate, hanno contestato 16.113 violazioni al Codice della Strada. Ben 311 patenti sono state ritirate per guida in stato di ebbrezza, 271 le persone denunciate per questo reato. La fascia oraria più critica resta quella notturna, tra le 22 e le 6 del mattino, dove sono state registrate oltre 240 violazioni.

A conti fatti

Ma al disagio di rimanere senza patente si aggiunge un vero e proprio salasso economico, spesso non conosciuto ai più. È il caso emblematico di un automobilista che si è rifiutato di sottoporsi all’alcoltest, dopo essere uscito di strada. Oltre al ritiro della patente, rischia la confisca del veicolo, un’ammenda tra i 1.500 e i 6.000 euro, il processo penale e una condanna nei casi più gravi sino a 3 anni. Solo per le spese legali dovrà mettere in conto almeno altri 1.500 euro. Ma il conto non finisce qui: l’Asl ha richiesto 1.888,98 euro per il rilascio dell’accertamento sanitario di idoneità alla guida, obbligatorio in questi casi, con test specifici per alcol e sostanze stupefacenti (marijuana e cocaina), perché non fanno parte dei Lea, i livelli essenziali di assistenza. Eppure, l’aumento delle sanzioni non sembra bastare a frenare il fenomeno. I conducenti più sanzionati quelli tra i 33 e i 65 anni, spesso su strade urbane. A completare il quadro, 614 i veicoli sequestrati, 564 le violazioni per mancanza di assicurazione e 369 le persone denunciate in stato di libertà per vari reati legati alla circolazione stradale.

