Uber si allarga: accordo con gli Ncc 

La piattaforma di trasporti Uber si allarga coinvolgendo anche i possessori della licenza per Noleggio con conducente. Una rivoluzione iniziata poco meno di un anno fa (il 9 giugno 2023) con 18 i tassisti della cooperativa “Rossoblu”, affiliati al consorzio ItTaxi, che sottoscrivendo una partnership, ha permesso alle auto bianche l’ingresso nel mondo delle piattaforme del trasporto attraverso il colosso californiano. Nei giorni hanno aderito all’App anche i titolari di licenza di Noleggio con conducente. La novità non è stata presa di buon grado dai 74 autisti della coop “Radio taxi Quattro Mori”, l’associazione più rappresentativa dei 15 possessori di autorizzazione comunale (i restanti sono 13 non associati) che parlano apertamente di concorrenza sleale.

La protesta

«Per noi ci sono regole da rispettare, turni e tariffe. Chi si associa alla piattaforma Uber, invece, è libero di fare quello che vuole, in pratica il nostro lavoro», afferma Andrea Cocco, vice presidente della coop Quattro Mori. «Non solo, Uber non paga le tasse in Italia, noi piccoli imprenditori, veniamo dissanguati da balzelli e costi di esercizio».

Ivan Pilloni, sempre della coop Quattro Mori, è sulla stessa linea. «Stanno lavorando irregolarmente, con tariffari non concordati, ben superiori a quelli fissati dal Comune, ai quali non dobbiamo attenerci scrupolosamente». Perché una protesta così dura con la piattaforma californiana? «Noi ce l’abbiamo con chi non fa rispettare le norme, un comportamento che sta smontando il sistema contribuendo alla concorrenza sleale. In pratica – spiega Pilloni – anche gli Ncc, con l’App Uber, possono prelevare il cliente in piazza, una prerogativa riservata solo a noi tassisti e vietata agli Ncc che non aderiscono alla piattaforma. Crediamo che questa sia una grave ingiustizia che, oltretutto, fa crollare il valore delle licenze acquistate con tanti sacrifici. Il nostro obiettivo è arginare la giungla dove ognuno fa quello gli pare. Altrimenti – aggiunge il tassista – spiegatemi perché dovrei ancora sottostare alle regole comunali e non associarmi alla piattaforma che consente di fare tutto?».

Gli Ncc e Uber

Francesco Agus è il presidente nazionale della “Federazione nazionale imprese noleggio con conducente”, che raggruppa oltre 100 imprese con 300 autorizzazioni, e l’unico sardo accreditato al Ministero dei trasporti e delle infrastrutture. «Uber ha aperto la piattaforma agli Ncc il 22 maggio». Quanti hanno aderito alla novità? «Hanno contattato privatamente ogni noleggiatore e cooperativa taxi, per cui non saprei chi ha aderito e chi no». Cosa ne pensa? «Ogni operatore, essendo un imprenditore, fa liberamente le proprie scelte aziendali». Agus è critico verso la società americana. «Non riesco a capire il Ministero dei trasporti che fa leggi vessatorie contro il noleggio con conducente e non ha normato l'uso di un intermediario di servizi, pur non essendo agenzia di servizi, generando situazioni ambigue rispetto alle norme vigenti. Tutto sarebbe lecito se taxi e noleggio con conducente fossero delle aziende private senza vincoli di territorialità. Uber è un’App che genera abusivismo e confusione consentendo la presa in strada del cliente. Il Ministero blocca l’Ncc ma non la piattaforma».

Lei aderirà a Uber? «No – conclude il presidente dei noleggiatori con conducente – penso sia un’applicazione non vantaggiosa perché non può chiedere una commissione del 27 per cento su una prestazione fatturata da noi. Ognuno è imprenditore di se stesso, attenzione ai calcoli».

