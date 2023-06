Uber sbarca in città ed è polemica 

La rivoluzione è partita da meno di 24 ore ma provoca già polemiche e divisioni. Quelle tra i tassisti aderenti al consorzio ItTaxi che hanno sottoscritto una partnership che permette alle auto bianche l’ingresso nel mondo delle app del trasporto attraverso Uber, e gli altri fedeli alla linea del “no” al colosso californiano accusato di fagocitare la categoria dentro i meccanismi del mercato deregolamentarizzato. Dopo Roma, Milano, Napoli e Palermo, Uber approda a Cagliari con Radio Taxi Rossoblu (ma anche Quartu con Consorzio Taxiamico e Olbia con S.T.L Taxi). Da ieri cittadini e turisti, infatti, possono prenotare una corsa con i taxi dei Radiotaxi elencati dalla app Uber: in pratica, i tassisti che aderiscono potranno ricevere ed effettuare corse richieste dagli utenti dell'applicazione. «Radiotaxi Cagliari Rossoblù, nel prosieguo del suo cammino all’insegna dello sviluppo tecnologico, grazie alla piattaforma nazionale di ItTaxi potrà consentire ai clienti Uber di raggiungere con facilità le varie destinazioni», spiega Fernando Caria, presidente di Radiotaxi Cagliari Rossoblù. «Siamo molto preoccupati, la gran parte della nostra categoria è contraria a questa partnership che permette a Uber di entrare in Sardegna», dice invece Giovanni Frongia, presidente Casartigiani, uno dei sindacati di taxi di maggior rilievo nell’Isola.

La novità

Secondo i protagonisti, adesso con Uber anche i cagliaritani potranno richiedere una corsa taxi in modo semplice e veloce, beneficiando delle caratteristiche tipiche della app: conoscere in anticipo il nome del tassista e il modello del taxi, visualizzare sullo smartphone i tempi di attesa e il percorso, ricevere una stima del prezzo della corsa e pagare attraverso la app. Non solo. Il servizio a Cagliari favorirà anche i collegamenti con l’aeroporto. «Da sempre gli obiettivi di Radiotaxi Cagliari Rossoblù sono improntati alla facilità di ricerca dei taxi. Ora, grazie al know-how di Uber, siamo sicuri di contribuire significativamente alla mobilità urbana della nostra città», dice il presidente Caria. «È la prima volta che Uber porta un servizio di mobilità in Sardegna, crediamo che l’Isola possa trarre beneficio da questa nuova offerta, anche in vista anche della stagione turistica», gli fa eco Lorenzo Pireddu, general manager di Uber Italia.

L’allarme

L’arrivo di Uber accende a Cagliari le tensioni tra il colosso californiano delle auto con conducente e i tassisti, perlomeno una loro parte (la gran parte, in realtà). «La nostra contrarietà, da sempre, è motivata», spiega Giovanni Frongia. «Intanto Uber, essendo una multinazionale, dove versa le tasse? E poi, utilizza auto più o meno regolari e la cosa più importante e che solo apparentemente offre un servizio migliore ai clienti perché nei periodi di maggiore richiesta», durante l'estate, nei weekend e nelle festività, «non avendo tariffe fisse come invece abbiamo noi, decidono di modulare il prezzo in base alla domanda». Il concetto lo ribadisce Riccardo Mascia, componente del cda della 4Mori, la cooperativa che rappresenta l’80% dei tassisti cagliaritani. «Noi siamo contrari a qualsiasi tipo di sistema che fuoriesce dalle regole. Non siamo contrari alla digitalizzazione, anzi. Ed è per questo motivo che stiamo investendo molto su un’applicazione, app taxi , dove gli utenti possono trovare lo stesso servizio di Uber», cioè prenotare una corsa, il luogo, l’ora, etc., «ma a regole ben chiare», dice ancora Mascia.

Come funziona Uber

Prima di tutto è necessario scaricare l’app Uber e creare un account, quindi il primo passo per gli utenti è inserire la destinazione e scegliere il prodotto Taxi, per essere abbinati a un autista della piattaforma It Taxi. Da quel momento sarà possibile monitorare l’arrivo dell’auto sulla mappa e aspettare al punto di prelievo, appena sarà nei paraggi. Un passaggio importante, prima di salire a bordo, consiste nel verificare che i dettagli della corsa (autista, modello dell'auto e numero di targa) corrispondano alle informazioni mostrate nell'app. Una volta arrivati a destinazione, il pagamento si potrà effettuare attraverso la app. ( ma.mad. )

