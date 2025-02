Uae tour, debutta anche “re” pogacar 

Mentre Elisa Balsamo (Lidl-Trek) piazza nella Vuelta Valenciana la seconda volata vincente consecutiva, il ciclismo attende il ritorno del re. Nel deserto di Abu Dhabi scatta oggi l’Uae Tour, gara World Tour in sette tappe che vede il debutto stagionale di tadej Pogacar. L’asso della Uae Emirates ha scelto la corsa “di casa” (del proprio team) per spillare il primo dorsale di una stagione che lo chiama a confermare le strabilianti performance del 2024, quando ha messo in bacheca (tra le 25 vittorie) il terzo Tour, il primo Giro d’Italia, il quarto Lombardia, la seconda Strade Bianche, la seconda Liegi, e il Mondiale.

Le salite di Jebel Jais (mercoledì) e Jebel Hafeet (domenica, dove quest’anno ha vinto Elisa Longo Borghini) daranno subito indicazioni su di lui e su Giulio Ciccone. Tra gli italiani, da seguire in volata Jonathan Milan. Oggi primo arrivo a Liwa dopo 138 km.

Intanto si sono chiusi a Zolder, in Belgio, gli Europei su pista con un bilancio lusinghiero per l’Italia dei tanti giovani. Sei medaglie (tre ori, tre argenti, l’ultimo ieri nella Madison con Vittoria Guazzini e Chiara Consonni) e altri ottimi piazzamenti collocano la selezione guidata da Marco Villa al secondo posto nel medagliere, dietro i Paesi Bassi. ( c.a.m. )

