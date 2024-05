U18, Frattaroli centra il minimo per i Mondiali 

Crescono le speranze di Laura Frattaroli di far parte della Nazionale azzurra Under 18 di atletica non solo per gli Europei ma anche per i Mondiali di agosto a Lima, in Perù. A Bressanone, nel 40° Brixia Meeting Under 18, l’Allieva della Tespiense Quartu ha vinto i 400 metri in 54”60, a 8 centesimi dal primato sardo di categoria che Daniela Porcelli detiene da 46 anni! Per l’atleta cagliaritana allenata da Massimo Fanni, 16 anni compiuti la scorsa settimana, anche il minimo per i Mondiali Under 18 e la conferma del primato in campo nazionale tra le pari età sul giro di pista.

«Il tempo dice tutto», spiega Fabrizio Fanni, tecnico regionale federale presente a Bressanone, «ha fatto una gara bella sin dalla partenza e si è distesa benissimo sul rettilineo. In curva ha preso la velocità e ha tenuto sino alla fine. Credo che potrà già esserci agli Europei Under 18 di luglio in Slovenia, ma dipenderà anche dai campionati italiani».

In Alto Adige si è ben comportato anche il sassarese Francesco Cherchi (Cus Sassari), che ha demolito (22 centesimi in meno) il proprio personale sui 110hs, giungendo secondo in 14”40 (vento -0,2 m/s). ( c.a.m. )

