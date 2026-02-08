VaiOnline
Pula.
09 febbraio 2026 alle 00:41

Tziu Pirinu compie cento anni e fa festa con tutto il paese 

Per tutti quelli che hanno frequentato il suo chiosco in canne prima, e il bar ristorante di fronte alla chiesetta di Sant’Efisio poi, è stato semplicemente tziu Pirinu, un’istituzione per intere generazioni di giovani provenienti da tutti i paesi del circondario di Pula. E con lo stesso entusiasmo con cui per quasi sessant’anni ha accolto i clienti, Giovanni Pirinu ha ricevuto amici e parenti per festeggiare i suoi 100 anni: un traguardo invidiabile, soprattutto perché raggiunto con una lucidità fuori dal comune.

Tre figli, cinque nipoti e sei pronipoti: il segreto della sua longevità, oltre all’affetto della sua famiglia, è legato alla voglia di continuare a godersi la vita. «Ancora oggi, nostro babbo continua a fare le sue passeggiate senza bisogno di aiuto – racconta la figlia Gabriella –, la mattina si alza non troppo presto, e dopo la colazione esce di casa, dopo il pranzo si riposa un po’ e poi si distrae guardando la tv. Tutti si ricordano ancora oggi il primo chiosco aperto a Nora, nel 1967, quando Pula non era ancora una località turistica conosciuta. Poi, nel 2003, l’apertura del bar ristorante, che forse nessuno ha mai chiamato Nora Beach Palm, ma semplicemente “da tziu Pirinu”. È bello sapere che, nonostante il tempo passato, ancora tante persone parlino con affetto di nostro padre».

