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Sedilo
18 maggio 2026 alle 00:49

Tzia Vittoria compie cento anni 

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Comunità in festa per Vittoria Camboni che ha compiuto cento anni circondata dall’affetto dei familiari, mentre a nome dell’Amministrazione comunale non sono voluti mancare il sindaco Salvatore Pes, la vice Maria Antonietta Meloni e l’assessora Eleonora Carboni.

Alla neo centenaria hanno consegnato una targa con l’estratto dell’atto di nascita. Un compleanno carico di emozione, durante il quale la festeggiata ha ricordato i sacrifici e la fatica di una vita dedicata alla famiglia, dopo anni di lavoro come collaboratrice domestica tra Sedilo, Nuoro, Macomer, Sorradile, Cagliari e Roma. Una giornata speciale, rallegrata da signora Vittoria, con la sua saggezza, semplicità e simpatia.

La festa ha riunito anche le sue sorelle, di 84 e 89 anni, che condividono con lei la data di nascita, il giorno di Sant’Isidoro. ( s. c. )

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