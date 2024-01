Tzia Teresa compie 101 anni 

Centouno candeline per Teresa Serrau. Il sindaco Samuele Gaviano ha fatto visita alla centenaria e le ha consegnato un bouquet di fiori e una targa con una frase di papa Francesco: «I bambini e gli anziani costruiscono il futuro dei popoli: i bambini perché porteranno avanti la storia, gli anziani perché trasmettono l’esperienza e la saggezza della loro vita». Tzia Teresa è l’unica centenaria di Serri. Rimasta vedova oltre 40 anni fa, è madre di quattro figli. Ha sempre avuto la passione per il ricamo e per il giardinaggio. Da piccola amava andare a scuola, la sua materia preferita era la matematica. Oggi trascorre le giornate guardando la tv, in particolare i programmi di cucina e i documentari. (s. g.)

