Tzia Peppedda ha spento 100 candeline 

Desulo si conferma terra della longevità, festeggiando una nuova centenaria. Nella mattinata di ieri, nel rione di Issiria, tzia Peppedda Floris ha centrato il secolo di vita, circondata dall’affetto di familiari e diversi compaesani, giunti per l’occasione da più zone dell'Isola.

Per la nonnina, nubile e fortemente religiosa, una vita dedicata al lavoro nelle campagne del paese e agli affetti. Memoria storica per l'intera comunità locale, trascorre la propria quotidianità, amorevolmente accudita dalla cognata Basilia Gioi e dai nipoti, Silverio, Michele e Anna Maria. Presenti per l'occasione, in rappresentanza dell’amministrazione comunale, gli assessori Gianni Floris e Stefania Frongia. Che hanno consegnato alla centenaria una targa celebrativa a nome dell’intero paese.

