Tzia Mundica, un secolo di gioia 

Questo è l’anno dei centenari a San Basilio. A gennaio era stata festeggiata Tzia Cosimina, ieri presso la sala consiliare, alla presenza del sindaco Albino Porru, del parroco don Alessandro Melis e di tutte le istituzioni del paese, la comunità ha salutato i cento anni di Raimonda Schirru.

Nota da tutti in paese come Tzia Mundica, è nata nel paese del Gerrei, in una famiglia in cui il padre Luigi era un pastore e la madre, Mariannica, una massaia. Durante la sua vita si è sempre dedicata alla cura della famiglia, che è composta da ben nove figli, nipoti e pronipoti. Tzia Mundica è ancora oggi in perfetta salute, ha la mente lucida e ha visto la famiglia man mano espandersi, sino a diventare trisnonna.

Durante i festeggiamenti, Mundica non si è tirata indietro nel donare a tutti un sorriso e un grazie per gli auguri. Tanti gli attestati di stima che tutta la comunità le ha voluto donare, dedicandole anche una poesia che ha ripercorso la sua vita. (s. m.)

