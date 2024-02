Tzia Marietta Matzeu ha festeggiato i cento anni 

Grande festa ieri a Giba, per il compleanno dei cento anni di Marietta Matzeu, per tutti tzia Marietta.

Nata a Giba nel 1924, dove ha sempre vissuto fin dalla nascita, si è sposata con Luigi Congiu (ora è vedova), da cui ha avuto otto figli maschi, dedicando la sua vita alla famiglia. Ha sempre lavorato per non far mancare nulla ai figli, apprezzatissima collaboratirce domestica presso altre famiglie.

Alla festa ha partecipato anche il sindaco Andrea Pisanu, che ha voluto omaggiare la nonnina con un bellissimo mazzo di fiori e una targa ricordo con dedica: «La sua lunga giovinezza è per la nostra comunità, motivo di grande orgoglio e compiacimento»”. (f. m.)

