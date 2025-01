Tzia Maria spegne 105 candeline 

Compleanno da record nel Barigadu. Ieri Maria Antonia Tatti, nella comunità alloggio dove è ospite a Nughedu Santa Vittoria, ha festeggiato 105 primavere. Tzia Maria Antonia, conosciuta come “Bella”, in virtù della bellezza che l’ha sempre contraddistinta sin da quando era giovane, è nata il 6 gennaio 1920 da Antonio Francesco Tatti e Francesca Scanu. L’ultracentenaria non si è mai sposata e ora, a seguito della frattura del femore, è ospite della comunità alloggio. Ieri a festeggiarla gli ospiti della comunità, il personale e i parenti. La sindaca le ha fatto dono di fiori e pasticcini. Zia Maria ha frequentato la scuola fino alla terza elementare nel suo paese natale, poi ha dovuto interrompere gli studi per aiutare in casa. Neanche maggiorenne, ospite di una cuginaa, ha frequentato un corso di taglio e cucito a Firenze. Dopo aver preso il diploma di sarta è rientrata a Nughedu e ha iniziato ad insegnare l’arte del taglio e cucito. ( a. o. )

