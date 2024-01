Tzia Maria Grazia spegne 103 candeline 

Due giorni fa Maria Grazia Cau ha festeggiato 103 primavere. L’Alto Oristanese, a pochi giorni di distanza, celebra dunque un altro compleanno da record. Maria Grazia Cau, una vita spesa per la famiglia, non rinuncia alla propria autonomia.

Nonostante i 103 anni vive infatti ancora da sola, fa il fuoco e si prepara i pasti. Rimasta vedova nel 1999 da Antonio Cherchi ha quattro figli (un quinto è venuto a mancare anni fa): Francesco, Caterina, Rosangela e Gianni), 12 nipoti e 6 pronipoti. Lunedì ha festeggiato in famiglia dopo la messa di ringraziamento celebrata da padre Paolo durante la novena in onore di Sant’Antonio nell’omonima chiesetta.

Tzia Maria Grazia ha sempre vissuto ad Abbasanta, seguendo la famiglia e dando una mano in campagna. Tra le sue passioni il giardinaggio, oltre a questo ad occuparle il tempo sono le funzioni religiose che ascolta in Tv, qualche programma di intrattenimento e la lettura sui Santi. Le piace cucinare, tra le sue specialità sa panischedda, preparato proprio in questo periodo dell’anno per Sant’Antonio, e di sas tziliccas. «Lo scorso anno ne ha preparato e probabilmente lo farà anche quest’anno», dicono i figli.

