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San Giovanni Suergiu.
28 aprile 2026 alle 00:24

Tzia Margherita Collu è l’ottava centenaria del paese 

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Grande festa a San Giovanni Suergiu per tzia Margherita Canè ottava centenaria del paese.

Cento anni raggiunti proprio nel giorno in cui si è celebrata la liberazione dal nazifascismo. Festeggiata con tutto l’amore della sua numerosa famiglia, tzia Margherita ha ricevuto anche gli augutro della prima cittadina del paese Elvira Usai che, a nome della sua amministrazione, le ha donato una targa ricordo per questo compleanno speciale. Nata a Tratalias nel 1926, trasferitasi a San Giovanni Suergiu per poi sposarsi con Mario Mei nel novembre del 1974, Margherita Canè ha passato la sua vita lavorando e sacrifici per la sua famiglia. Mamma di 8 figli, di cui 6 sono in vita, ha 15 nipoti e 9 pronipoti. Poi nel 2018 nonna Margherita è rimasta vedova ma ha sempre continuato a vivere una vita attiva. Per oltre vent'anni ha lavorato come commerciante e, mentre cresceva i suoi figli, aiutava il marito nella storica rivendita di polli. «Mi svegliavo alle tre del mattino – racconta Margherita Canè - per spennare e pulire i polli da vendere al mercato comunale». Una donna forte, determinata e con la passione del cucito e del ricamo: sino a due anni fa svolgeva le pulizie di casa e si dedicava alla realizzazione di tovagliato e biancheria varia interamente ricamati a mano.

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