VaiOnline
Soleminis.
09 novembre 2025 alle 00:29

Tzia Laurina compie un secolo: che bello, tutti mi vogliono bene 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

A Soleminis tutti la conoscono come tzia Ernesta, ma all’anagrafe è registrata come Laurina Salis. Forse un errore tra Donori, dove è nata il 7 novembre del 1925, e il paese del padre, Soleminis. Nel giorno di Sant’Ernesto, il dubbio sul suo vero nome diventa quasi un segno del destino. Laurina ha compiuto cent’anni, e li porta con la semplicità e la dignità di chi ha fatto del lavoro e dell’amore per la famiglia la propria ragione di vita.

Non si è mai sposata, si definisce “libera” e vive ancora nella casa di sempre insieme al fratello Emanuele, di 85 anni, che accudisce con tenerezza e fermezza. «Tra i due è lei che comanda», raccontano i nipoti. Autosufficiente e instancabile, ogni mattina spazza il vialetto davanti a casa, va a fare la spesa, prepara il pranzo e non accetta aiuti se non per il latte o l’acqua. «Fa tutto da sé», dicono con orgoglio i parenti. La sua vita è stata segnata dal lavoro nei campi, iniziato da bambina con il padre contadino e la sorella.

Il segreto della sua longevità? Pasti leggeri, tanta acqua, poche medicine e, soprattutto, una vita serena. Niente televisione in casa – «non vuole sentire cattiverie» – ma una mente lucida, capace di ricordare persino la guerra del padre in Spagna. Tutta Soleminis l’ha festeggiata con fiori, torta, e l’affetto del sindaco Claudio Suergiu e dei concittadini. «Mi conoscono tutti», ha detto commossa. Ed è vero: tutti vogliono bene a Tzia Laurina che con la sua forza e gentilezza è un simbolo per tutto il paese. (c. z.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Il Cagliari spaventa il Como

Finisce 0-0, nel finale occasionissima per Zito Luvumbo 
l Nello sport
Strade di sangue

Animali liberi di attraversare: «Servono barriere e dissuasori»

I sindaci chiedono «interventi mirati, inclusi più abbattimenti» 
Alessandra Carta
Sarcidano e Barbagia.

Amministratori disperati: «Troppi rischi»

Giorgio Ignazio Onano
Il focus

I leoni da tastiera? «Gente frustrata»

Mazzette (Università di Sassari): la logica del capro espiatorio alla base dell’odio social 
Piera Serusi
Siccità

La sete della Nurra: «Indennizzi subito e lotta agli sprechi»

Il grido di agricoltori e allevatori: la Regione intervenga senza indugi  
Mariangela Pala Fabrizio Ungredda
Il dibattito

Il rebus del fine vita, i nodi da sciogliere sulla morte “etica”

Associazioni, medici e legali al Brotzu: «Mancano ancora linee guida chiare» 
Umberto Zedda
Magie d’inverno

Intelligenza artificiale L’uomo quantistico nella nuova società

Derrick de Kerckhove a Nuoro: un futuro completamente diverso  
Giovanna Pittalis
Spettacoli

Il campione di Selegas sbanca il gioco in tv

Gabriele Casti, 34 anni, insegnante, alla “Ruota della fortuna” ha già vinto 209.900 euro 
Paolo Carta
Tragedia sulla A22

Incinta al nono mese, muore d’incidente

Ha urtato il tir che la precedeva. Nel Bolognese 18enne falciata sulle strisce 