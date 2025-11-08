Tzia Laurina compie un secolo: che bello, tutti mi vogliono bene 

A Soleminis tutti la conoscono come tzia Ernesta, ma all’anagrafe è registrata come Laurina Salis. Forse un errore tra Donori, dove è nata il 7 novembre del 1925, e il paese del padre, Soleminis. Nel giorno di Sant’Ernesto, il dubbio sul suo vero nome diventa quasi un segno del destino. Laurina ha compiuto cent’anni, e li porta con la semplicità e la dignità di chi ha fatto del lavoro e dell’amore per la famiglia la propria ragione di vita.

Non si è mai sposata, si definisce “libera” e vive ancora nella casa di sempre insieme al fratello Emanuele, di 85 anni, che accudisce con tenerezza e fermezza. «Tra i due è lei che comanda», raccontano i nipoti. Autosufficiente e instancabile, ogni mattina spazza il vialetto davanti a casa, va a fare la spesa, prepara il pranzo e non accetta aiuti se non per il latte o l’acqua. «Fa tutto da sé», dicono con orgoglio i parenti. La sua vita è stata segnata dal lavoro nei campi, iniziato da bambina con il padre contadino e la sorella.

Il segreto della sua longevità? Pasti leggeri, tanta acqua, poche medicine e, soprattutto, una vita serena. Niente televisione in casa – «non vuole sentire cattiverie» – ma una mente lucida, capace di ricordare persino la guerra del padre in Spagna. Tutta Soleminis l’ha festeggiata con fiori, torta, e l’affetto del sindaco Claudio Suergiu e dei concittadini. «Mi conoscono tutti», ha detto commossa. Ed è vero: tutti vogliono bene a Tzia Laurina che con la sua forza e gentilezza è un simbolo per tutto il paese. (c. z.)

