Tzia Giulia festeggia 101 anni 

Un traguardo che profuma di storia e memoria collettiva: tzia Giulia Melis ha spento sabato 101 candeline, confermandosi una delle figure più longeve e amate del paese. Originaria di San Nicolò Gerrei, vive a Sant’Andrea Frius da oltre sessant’anni, dove ha costruito gran parte della sua vita dopo il matrimonio con Savino Utzeri. Fin da giovane si è dedicata al lavoro nei campi e poi alla famiglia, che oggi conta sei figli, numerosi nipoti e pronipoti. Una vita semplice e operosa, segnata da sacrifici e valori solidi. Fino a 84 anni non rinunciava alle passeggiate quotidiane in campagna, mantenendo uno stile di vita attivo. Nonostante qualche acciacco, tzia Giulia conserva una mente lucida e una memoria vivace: segue ogni giorno la messa in televisione, ascolta la radio e canta volentieri le canzoni di un tempo. Per i 101 anni sono arrivati gli auguri del sindaco Simone Melis, che a nome dell’amministrazione comunale ha voluto esprimere affetto e riconoscenza, e quelli di tutta la comunità, condivisi anche sui social, dove in tanti hanno lasciato messaggi di stima. Un compleanno che unisce generazioni e racconta, ancora una volta, l’anima del paese.

