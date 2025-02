Tzia Giulia Cristina Cadoni spegne cento candeline 

Palmas Arborea è in festa per i cento anni di Giulia Cristina Cadoni. Ieri la comunità si è stretta attorno alla sua centenaria, prima durante la messa poi con una festa in suo onore. “Tzia Giulia”, come è chiamata in paese, vive circondata dall’affetto dei suoi 8 figli, 17 nipoti e 19 pronipoti. Una famiglia numerosa, frutto dell’unione con il marito, Battista Contini, deceduto anni fa. È la prima centenaria di Palmas Arborea dopo 25 anni. Il sindaco, Emanuele Cadoni, le ha donato una targa ricordo e un omaggio floreale. «A nome della comunità - commenta il sindaco - porgo gli auguri a lei e a tutta la sua famiglia». ( g. pa. )

