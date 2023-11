Tzia Giuannica Collu ha festeggiato i 101 anni 

Grande festa a San Giovanni Suergiu, dove il 31 ottobre, Giovanna Collu, per tutti tzia Giuannica, ha superato il centesimo anno di vita, festeggiando le 101 candeline. Nata nel 1922, nella frazione di Is Urigus, dove tutt’ora risiede, ha dedicato la sua vita al lavoro in casa e in campagna. Vedova da 23 anni del marito Attilio Cocco, con cui ha avuto 8 figli, ha 18 nipoti e 6 pronipoti.

Ha festeggiato nella sua abitazione della frazione dove ha ricevuto la visita e gli auguri anche della sindaca Elvira Usai, che, a nome dell'amministrazione comunale, ha donato un omaggio floreale. «Una preziosa eredità per il nostro paese ha detto Usai - che ha la fortuna di conoscerli e di apprendere il loro stile di vita e la loro saggezza». (f. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA