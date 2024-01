Tzia Cosimina compie 100 anni: festeggiata da tutta la comunità 

Ieri mattina San Basilio ha festeggiato la propria centenaria, Tzia Cosimina Porcu. Nella sala consiliare del Comune, alla presenza dei familiari e della comunità, il sindaco Albino Porru ha consegnato all’anziana una pergamena con l’atto di nascita e una targa commemorativa in vetro. Per Cosimina Porcu anche diversi mazzi di fiori e una torta. La nonnina, madre di 7 figli, ha ben 12 nipoti e 2 pronipoti e vive ancora oggi in casa: vedova da ormai 18 anni, ha sempre abitato in paese svolgendo lavori domestici. Memoria di ferro, durante la festa ha riconosciuti tutti i presenti, regalando loro sorrisi di felicità.

RIPRODUZIONE RISERVATA