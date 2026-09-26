SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Santa Giusta
27 settembre 2026 alle 00:34

Tzia Cincina festeggia 102 anni 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un sorriso smagliante ed elegante con un abito nero: in mano un grande mazzo di fiori donato dagli amministratori comunali. A Santa Giusta Vincenzina Contu ha compiuto 102 anni. Ha spento le candeline circondata dagli amici, dai parenti e non solo. Per l’occasione era presente anche il sindaco Antonello Figus, l'assessore Nicola Delogu e monsignor Roberto Caria, parroco del paese.

«Mia mamma sta benissimo, meglio di me - racconta il figlio Francesco Diana, il più piccolo di quattro fratelli - è lucida, è autosufficiente. Ama ancora oggi stare ai fornelli». Vicenzina Contu, vedova dal 1986, originaria di Sant'Antioco ma residente da sempre a Santa Giusta, è conosciuta nel paese per i tanti materassi che negli anni ha realizzato, sia in crine sia in lana. Il sindaco Antonello Figus: «Tzia Cincina, così affettuosamente la chiamiamo tutti, è in piena forma fisica e mentale. Tant'è che ci ha preparato il caffè per ringraziarci della visita» (s. p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Storie di Sport

«Noi, dal convento al campo di calcio»

l Daga, Ragas
L’emergenza

Benzina e diesel, nell’Isola corsa senza limiti ai rincari

Da domani il tetto fissato da Eni ma regna l’incertezza: «Occorre capire come reagiranno gli altri operatori» 
Massimiliano Rais
L’assemblea.

Forza Italia: un piano per l’Isola

Mario Tasca
Intervista

«Il cantiere della metro chiuderà entro il 2027 Nuovi servizi per i turisti»

Mocci (Arst): a Cagliari diminuirà il traffico Mezzi elettrici e a idrogeno per la flotta 
Massimiliano Rais RIPRODUZIONE RISERVATA
La festa

La rivincita delle Bonacatu

A Bonarcado il raduno delle donne che portano il nome della Vergine 
Mariella Careddu
La storia

Dalla “casa famiglia” alle vittorie sul ring: «Io paura non ne ho»

Valentina e l’amore per il pugilato «Da bimba le suore erano le nonne» 
Giorgia Daga
L’anniversario

La Certosa, il ricordo di Berlusconi

Figli e amici stretti lo ricorderanno a Porto Rotondo, poi l’addio alla villa 
Andrea Busia
Il giallo di Torino

Un festino di droga finito nel sangue

Crack e Lsd consumati per giorni nella casa della professoressa di Rieti 