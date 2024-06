Tyson Yago, Meringa e i quattro gattini 

«È un po’ timido e riservato all'inizio ma poi non ti molla più». Così i volontari che ce l’hanno in custodia descrivono Tyson (foto in alto a destra) meticcio di quasi 9 anni, parte dei quali trascorsi in canile senza alcuna richiesta di adozione. Eppure sarebbe importante per lui una vita in famiglia: Tyson ha la leishmaniosi ߘ?, anche se è sotto controllo. Tyson si trova al Dog hotel di Elmas (www.doghotel.it).

Quattro mici

Bellissimi micetti cercano adozione. Hanno circa due mesi e sono tutti sani e vispi. Si affidano con impegno scritto a sterilizzarli al sesto mese. Per informazioni 3450451566.

Yago

Yago (foto in basso a destra) ha un anno e qualche mese e continua a stare nel suo box in Sardegna. Ancora nessuno si è innamorato di lui, eppure pesa solo 8 chili, è vivace, coccolone e socializza anche con i gatti. Avrebbe bisogno di una famiglia dinamica che lo porti a passeggio, adora i bambini, ha tre vaccini, è chippato e presto sarà sterilizzato . Per informazioni telefonare al 3495710631. È adottabile in Sardegna e nel centro e nord Italia.

Meringa

Meringa (foto in alto a sinistra) adora giocare e vorrebbe farlo in una casa nuova e accogliente. Si trova nel rifugio Amici degli animali” di Gonnosfanadiga. Per informazioni: 3486995817 (Caterina).

RIPRODUZIONE RISERVATA