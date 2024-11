Tyson battuto ai punti dallo “youtuber” Paul 

Il mito del pugilato battuto (ai punti) da un boxeur diventato celebre grazie a YouTube. Sembra uno scherzo, mentre è invece è il segno dei tempi moderni che passa anche sul ring in nome del Dio denaro. E così succede che Mike Tyson torna a combattere a 58 anni contro un 27enne, tale Jake Paul, anche attore oltre che youtuber, che ad Arlington (Texas) riesce a vincere, non senza sudare, su decisione unanime dei tre giudici il match da 40 milioni di dollari , andato in onda in tutto il mondo all’alba italiana di ieri su Netflix. Inizialmente programmato a luglio era stato rinviato dopo che Tyson si era sentito male durante un volo in aereo da Miami. Una sfida, certo più mediatica che sportiva, con trent'anni di differenza tra i guantoni (da 14 once), ma che Iron Mike ha onorato, all'inizio quasi come ai tempi d'oro, ruggendo, resistendo, rispondendo colpo su colpo e soprattutto non facendosi buttare giù da un “ragazzino” cresciuto a Internet e Tik Tok. Selfie e social contro la “vecchia scuola” di Tyson. Giusto per il popolo web.

RIPRODUZIONE RISERVATA