Tyrrhenian link, una petizione con mille firme 

Mille firme raccolte in città per chiedere ancora una volta un Consiglio comunale aperto per discutere sul Tyrrhenian link a Quartu. Le hanno consegnate ieri sera in Municipio i rappresentanti del comitato cittadino, per poi proseguire con un’assemblea pubblica organizzata in piazza 28 Aprile, sotto il palazzo comunale.

Un gruppo ristretto di persone con bandana blu come bavaglio, e striscione dello stesso colore che richiama quello del mare quartese. «Quel mare che vogliamo difendere dal progetto di Terna che prevede l’approdo proprio nella nostra costa, a Terra Mala», fanno sapere dal comitato cittadino No Tyrrhenian link. Poi il riferimento alla discussione sul documento a cui sia sta lavorando in Regione per definire la mappa delle zone che possono ospitare pannelli fotovoltaici e pale eoliche. «La Giunta regionale sta elaborando il disegno di legge sulle aree idonee, e paradossalmente l’intero territorio di Quartu risulta area non idonea per l’installazione delle fonti di produzione dell’energia rinnovabile. Però si dice sì al progetto di Terna: è un paradosso inaccettabile che in un territorio stracolmo di vincoli ambientali, paesaggistici e archeologici, sia stata autorizzata invece la costruzione di questa enorme infrastruttura di esportazione dell’energia elettrica». Poi l’annuncio di un «emendamento al disegno di legge proposto dalla Giunta regionale affinché si vieti la costruzione del Tyrrhenian link. Un ulteriore motivo per convocare una riunione in Consiglio comunale e discuterne con i cittadini quartesi».

