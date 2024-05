Tyrrhenian link, un esposto alla Procura 

Un esposto alla Procura della Repubblica di Cagliari per cercare di impedire la realizzazione del progetto Tyrrhenian Link che prevede la realizzazione di due stazioni elettriche nelle campagne di Selargius e l’approdo a Terra Mala, in territorio di Quartu, di un cavo sottomarino che collegherà la Sardegna alla Sicilia.

Il contenuto sarà illustrato questa mattina dall’avvocata Giulia Lai che ne ha curato il contenuto, su richiesta dei Comitati di difesa del territorio “No Tyrrhenian Link” di Selargius e di Quartu, in una conferenza stampa. L’appuntamento è nelle serre di proprietà della famiglia di Andrea Corda (lungo la strada Selargius-Ussana): interverranno Rita Corda e Maria Paola Murgia per i Comitati ricorrenti. «Si tratta di una nuova iniziativa per tutelare il nostro territorio e chi ci lavora. Questa è una battaglia da vincere a difesa dell’intera Sardegna», hanno spiegato Corda e Murgia,

Il no al mega progetto di Terna, i Comitati lo hanno ribadito anche con un ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e alla Capitaneria di porto contro la concessione di demanio marino per 50 anni richiesta da Terna per Terra Mala.Anche il Comune di Selargius un anno fa ha detto no al mega progetto, presentando un ricorso al Presidente della Repubblica ora finito all’esame del Consiglio di Stato con la richiesta di annullamento del decreto ministeriale e di una delibera della Regione sul progetto.

