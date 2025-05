Tyrrhenian Link: «Strada bloccata? Rimettetela a posto» 

L’ordinanza di Gigi Concu, sindaco di Selargius, è operativa. I tir non possono solcare le strade di campagna dove i mezzi pesanti hanno minato la tenuta di un manto d’asfalto, già provato da tempo e intemperie. I lavori per il Tyrrhenian Link nei cantieri sono bloccati, il passaggio ai mezzi pesanti sulla Selargius-Ussana, la strada in questione, è interdetto. Ora si attende un nuovo progetto per avere l’autorizzazione a eseguire le opere di consolidamento dell’arteria in modo che possa essere attraversata in sicurezza. Perché alla fine tutto ruota attorno a questo: una strada di campagna attraversata due tre volte al giorno da 50 tir è da considerare pericolosa.

I gruppi che si sono messi assieme per studiare la controffensiva al maxi cavo continuano la mobilitazione, che neppure le situazioni più critiche hanno fermato. In sostanza, non mollano di un centimetro nonostante evitare l’intervento ormai sia pressoché impossibile. Documentazione e ricerche erano state prodotte un anno fa dai gruppi in protesta ai magistrati, alcuni ascoltati anche per tre ore proprio per la complessità degli aspetti tecnici contenuti nelle segnalazioni.

Da rilevare, poi, che tutta l’area attorno ai cantieri per il Tyrrhenian Link ha un alto valore archeologico: addirittura c’è chi riferisce che, durante uno scavo per favorire il passaggio del maxi cavo, siano emersi dal terreno dei reperti.

