Tyrrhenian Link,  stop ai lavori di Terna «Rispetti il territorio» 

Tir e ruspe sono fermi da ieri mattina, bloccati dal provvedimento del Comune di Selargius che dopo una serie di gravi danni stradali e diverse richieste di manutenzione - senza risultati - ha sospeso l’autorizzazione di passaggio nella dorsale dell’agro. Un atto pesante indirizzato a Terna che da mesi sta lavorando per realizzare le due contestate stazioni elettriche come approdo finale del Tyrrhenian link, il doppio cavo che collegherà la Sardegna con il resto della Penisola. «Pretendiamo il rispetto del nostro territorio», dice il sindaco Gigi Concu, che avverte Terna: «La Selargius-Ussana va sistemata subito, sino ad allora il transito dei camion sarà vietato».

La relazione dei vigili

Il provvedimento è firmato dal comandante della polizia locale Marco Cantori, preceduto da un sopralluogo dei vigili con tanto di relazione stilata pochi giorni fa: nel documento si parla di «notevole dissesto della strada, con avvallamenti crepe e dislivelli altamente pericolosi per il normale transito di veicoli e motoveicoli non interessati ai lavori». Il riferimento è all’arteria di campagna che collega Selargius con Ussana, ogni giorno utilizzata da chi vive e lavora nell’agro, ma anche da chi arriva dal Parteolla. E da mesi percorsa dai mezzi pesanti di Terna, camion e ruspe alle prese con i primi scavi nei terreni agricoli espropriati per una transizione energetica che in tanti da tempo contestano.

Le segnalazioni

Nella relazione, con tanto di fotografie, vengono descritti, «pericolosi avvallamenti che vanno da 19 a 36 centimetri di dislivello stradale, con altissima probabilità causati dal transito dei mezzi pesanti che ogni giorno transitano a pieno carico provenienti dal cantiere Tyrrhenian link». Una situazione ritenuta grave e pericolosa per chi percorre la strada di campagna, tanto da sospendere il passaggio, «dei mezzi con portata superiore ai 35 quintali, impegnati nei lavori di realizzazione della centrale di conversione per il Tyrrhenian link», si legge nel provvedimento. Nei giorni scorsi era stato il comitato cittadino No Tyrrhenian link guidato da Agostino Atzeni a denunciare la situazione e chiedere un intervento urgente del Comune per frenare la devastazione dell’agro. Problema approdato più volte anche in Consiglio comunale. «Una decisione tardiva», scrivono in una nota i gruppi di minoranza Autonomisti sardi con Alberto Cappai e Paola Maccioni, insieme a Franco Camba e Francesca Olla di Selargius merita di più. «Da tempo chiediamo l’adozione di questo provvedimento, ma ci parlavano di mancanza di poteri. Oggi scopriamo che quel potere esisteva.». Cappai rincara la dose contro il governo Meloni: «Mentre assistiamo al taglio delle risorse per le strade della Sardegna, a Selargius subiamo danni nella viabilità causati da opere di interesse nazionale».

L’avvertimento

I mezzi pesanti di Terna da ieri risultano parcheggiati nel cantiere dove dovrà sorgere la centrale di conversione. «Provvedimento necessario visto che le richieste di manutenzione mandate da dicembre sono rimaste inascoltate», dice il sindaco. «I lavori non riprenderanno sino a quando non verrà presentato un progetto di sistemazione della strada. Servirà un piano di manutenzione che garantisca la percorrenza della strada in sicurezza durante i lavori».

