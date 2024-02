Tyrrhenian link, sit-in nei cantieri 

«Aiutateci a fermarli, difendiamo la nostra terra». Dalle campagne di su Padru, torna a risuonare forte il no al Tyrrhenian link, il mega progetto di Terna che prevede la realizzazione di due centrali elettriche nell’agro di Selargius, punto di accumulo e smistamento dell’energia che viaggerà attraverso un doppio cavo sottomarino tra la Sicilia, la Sardegna e la Penisola.

La protesta

Ieri mattina il comitato di cittadini che si oppone al piano – già in moto tanto che nei terreni dove sorgeranno le centrali Terna sono iniziati i primi lavori preparatori – ha convocato un centinaio di attivisti di varie sigle nate per opporsi alle speculazioni energetiche nell’Isola. I manifestanti – tenuti d’occhio da carabinieri e polizia – dal presidio di “Sa barracca de Su Padru”, lungo la strada che porta al campo di tiro a volo di Settimo, hanno raggiunto l’area dove le ruspe sono già al lavoro, entrando anche nella zona recintata. Una manifestazione pacifica alla quale hanno aderito tante associazioni, tra cui il coordinamento del comitati sardi per la difesa del territorio con alcune delegazioni arrivate da Sanluri e dall’Anglona. «Hanno già espiantato oltre duecento ulivi e un vigneto – spiega Rita Corda, portavoce del comitato –, forti dell’autorizzazione della Città Metropolitana che però obbliga anche a provvedere poi al reimpianto: noi controlleremo che questo accada».

Il nodo però è un altro: per il comitato le centrali di Terna qua non possono e non devono sorgere. «C’è una direttiva dell’Unione Europea che individua nelle zone industriali dismesse e in quelle degradate le aree dove realizzare questo tipo di impianti – prosegue Corda -. Qua invece siamo nella parte più nobile, più produttiva e più fertile del territorio di Selargius, interessata anche da un progetto per creare un distretto del biologico. Sono i luoghi della nostra storia e della nostra identità più autentica, il prato della comunità dove si pascola e si coltiva, a due passi tra l’altro da un villaggio medioevale, bene archeologico di interesse primario».

L’appello

Il problema è che il progetto – considerato d’interesse nazionale – sembra non subire rallentamenti nonostante le tante proteste, culminate nel ricorso al Capo dello Stato presentato dai legali del Comune di Selargius su delega del sindaco Gigi Concu.

«Noi crediamo che sia ancora possibile fare qualcosa – spiegano dal comitato -, il progetto esecutivo ancora non c’è quindi siamo in tempo per fermare questa vergogna nazionale. In questi giorni tutti i candidati alle regionali hanno sottolineato il fatto che bisogna sentire le comunità locali e che non si possono imporre certi progetti dall’alto, Terna invece ha agito con dispregio della comunità. Chiunque verrà eletto in Regione dovrà prendere in mano questa situazione, che rappresenta una sospensione della democrazia e della autonomia garantita a noi sardi, fermando una volta per tutte le ruspe».

