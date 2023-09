Tyrrhenian link, sindaco sotto accusa 

«Il sindaco dice bugie, è da due anni che tratta con Terna senza coinvolgere Consiglio comunale e cittadini, dimenticandosi di difendere l’agro». Il comitato No Tyrrhenian Link di Selargius continua la battaglia contro le due stazioni elettriche previste nella zona di Su Padru, anche dopo la recente richiesta dell’assemblea civica di revisione del progetto, istanza che il primo cittadino Gigi Concu dovrà ora presentare in Regione. «È una prima piccola vittoria, grazie alla nostra mobilitazione, ma non ci fermiamo qui», annuncia la portavoce del comitato cittadino Rita Corda.

Le accuse

Il comitato continua a puntare il dito contro il sindaco Gigi Concu: «Non ha chiesto subito una valutazione di impatto ambientale, ignorando il fatto che esiste un progetto di valorizzazione del nostro agro. Una zona dove oltretutto è prevista una vasca di laminazione sin dal 2019 per mitigare il rischio alluvionali, e dove recentemente sono state rinvenute evidenze archeologiche». Per il comitato, che ieri - attraverso una delegazione - ha fatto il punto della situazione nella piazza davanti al Municipio, il sindaco «non ha imposto la localizzazione delle due stazioni nella zona industriale, non ha formalizzato nessuna osservazione contro il progetto e ha impedito a consiglieri e cittadini di presentarne nei termini consentiti».

«Zona archeologica»

Fra i presenti la consigliera comunale Francesca Olla, che ha posto l’accento sull’importanza archeologica della zona scelta per realizzare le due stazioni. «L’amministrazione comunale ne è a conoscenza dal 2011, quando il Gruppo archeologico selargino presentò delle osservazioni al Puc», dice. «Mi sto attivando per conoscere quali risposte il Comune abbia dato dal momento che il piano urbanistico approvato non tiene conto di quelle segnalazioni. Questo potrebbe minare le fondamenta dell’autorizzazione». Al suo fianco, fra gli altri del comitato, Maria Grazia Caligaris: «Continueremo a coinvolgere le altre istituzioni e ad informare tutti sulle conseguenze di questa speculazione, affinché il Tyrrhenian Link venga fermato. E staremo vigili affinché il sindaco porti avanti l’impegno preso con il voto del Consiglio e lo trasformi in atti concreti».

Il presidio

Da qualche settimana c’è anche un presidio fisso in uno dei terreni che subiranno l’esproprio. «Difendiamo l’agro dove viviamo e lavoriamo», le parole di Mariangela Gallus a nome di un gruppo di piccoli agricoltori delle campagne selargine. «Il nostro è un no secco e deciso a tutti i progetti: stiamo qui e resisteremo».

