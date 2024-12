Tyrrhenian Link, si punta sulla sospensiva 

Si punta tutto sulla richiesta di sospensiva al Consiglio di Stato per bloccare l’avanzata di Terna nelle campagne selargine. L’unica speranza per frenare progetto e lavori già in corso per il contestato Tyrrhenian link, che per Selargius si traduce in due stazioni elettriche - una di accumulo e l’altra di smistamento - a due passi dalla centrale Enel realizzata negli anni Ottanta.

Nei prossimi giorni dovrebbe arrivare il sì decisivo alla sospensiva. Determinate la relazione agronomica richiesta dal Comune e dal legale incaricato dall’amministrazione di piazza Cellarium - l’avvocato Giovanni Dore - consegnata nei giorni scorsi: nel documento pare siano emersi diversi elementi interessanti - primo fra tutti l’inquinamento elettromagnetico causato dalla presenza delle centrali - che possono avere profili di rilevanza ai fini dell’istanza cautelare da presentare. Nei prossimi giorni il legale valuterà tutti gli elementi contenuti nella relazione stilata da un agronomo, per poi tramettere tutto ai vertici del Municipio di Selargius. «Appena avremo il documento dell’avvocato daremo l’ ok alla sospensiva», il commento telegrafico del sindaco Gigi Concu. Svolta attesa per la prossima settimana, feste natalizie permettendo. Nel frattempo continuano le iniziative di attivisti e comitati in campagna: dopo la tre giorni di mobilitazione a inizio dicembre, domani si torna a Su Pardu per il primo appuntamento di “Spassilladas”, passeggiate organizzate a Sa Baracca diventata simbolo della lotta contro la speculazione energetica. Nata accanto alle proprietà dei fratelli Gallus, Mariangela e Benedetto, e a quello di Agostino Atzeni, che hanno detto no all’esproprio forzato da parte di Terna rifiutandosi di firmare la cessione dei terreni di famiglia. L’appuntamento è per domani: alle 12,30 il pranzo, alle 15 passeggiata «fra i terreni che Terna sta rubando», dice Angelo Congiu (per tutti Angiulu), un attivista della Trexenta, «vicino ai fratelli selargini, e in prima linea contro la speculazione energetica che purtroppo riguarda tutta la Sardegna». È lui l’organizzatore di “Spassiladas”, «iniziativa che vorremmo replicare ogni settimana: un modo per avvicinare le persone, far conoscere la situazione e proseguire questa battaglia pacifica tutti insieme».

